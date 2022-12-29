SGK yeni uygulamasını duyurdu! Emeklilik maaşı sorgulama ekranı için tıkla

EYT kapsamı ve yaş şartı netleşti. Emekli olmaya gün sayan 2,2 milyon vatandaş şimdi emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?’ sorusunu araştıran vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir uygulama başlattı. 'Emekli maaşı hesaplama robotu' ile 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı mensubu kişiler şimdiden yeni emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. Öte yandan e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün. İşte EYT emekli maaşı hesaplama ekranı…

GENEL 29.12.2022, 12:27 29.12.2022, 12:35
SGK yeni uygulamasını duyurdu! Emeklilik maaşı sorgulama ekranı için tıkla

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntılarını dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek duyurdu. Yaş şartı olmadan 2,2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını açıklayan Erdoğan’ın konuşması sonrası milyonlar emekli maaşı hesaplama için araştırmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

1

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

  • T.C Kimlik numarası,
  • SSK Sicil Numarası,
  • Baba adı,
  • Nüfus il,
  • Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

2

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

3

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

  • Doğum tarihi,
  • Cinsiyet,
  • 4A çalışma süresi
  • Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
  • Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
  • Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
  • SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
  • Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
  • Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
  • ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
  • Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
  • E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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