SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy'dan EYT açıklaması!

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "İsteyen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de rahatlıkla aylık talebinde bulunabilirler" dedi.

GENEL 05.03.2023, 14:36
SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy'dan EYT açıklaması!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi olmak üzere 3 temel şart arandığını ifade ederek, "1 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı kanun ile 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası çerçevesinde sigortalılığı başlayanlardan mevcut yürürlükte olan mevzuattaki emekliliğe hak kazanma şartlarından sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirenlere yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.

1999 yılında yapılan düzenleme ile getirilen kademeli yaş şartı, SSK sigortalıları için kademeli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarından sadece yaş şartı kaldırılmakta, diğer şartlarda bir değişiklik öngörülmemektedir.

Bu çerçevede 3 Mart 2023 tarihinden itibaren SSK sigortalıları ilk işe giriş tarihlerine göre belirlenen 5 bin - 5 bin 975 gün sayısı ile kadın 20 yıl, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresini, Emekli Sandığı ile Bağ-Kur sigortalıları ise kadın 20 yıl, 7 bin 200 gün, erkek ise 25 yıl, 9 bin gün hizmet sürelerini tamamlaması halinde yaş beklemeksizin aylığa hak kazanabilecektir” dedi.

9 Eylül 1999 sonrası sigortalılığı başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin de düzenleme çerçevesinde yararlanacaklarını belirten Göksoy, “Yine SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı çerçevesinde çalışmaları olan sigortalıların son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık haline göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacaktır.

Mevcut mevzuatta yer alan hükümlerde değişiklik yapılmayacak olup, söz konusu hükümler gereği son olarak SSK çerçevesinde çalışan sigortalıların aylık bağlanmadan önce çalıştığı işten ayrılması gerekir. Bağ-Kur çerçevesinde çalışılması halinde ise aylığı kesilmeksizin ve herhangi bir prim ödemesi yapmaksızın faaliyetini devam ettirebilir.

Düzenleme çerçevesinde emekli olmak için belirli bir başvuru süresi ya da süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrasında şartları yerine getirerek talepte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere en kısa sürede bağlanacaktır. SSK ve Bağ-Kur sigortalıları en son çalışmasının bulunduğu sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğümüze talep belgelerini ile şahsen ya da posta yoluyla verebilirler” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte yaşanacak yoğunluk nedeniyle tercihlerin ‘e- Devlet’ üzerinden yapıldığına dikkat çeken Göksoy, “Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de rahatlıkla aylık talebinde bulunabilirler. E-devlet talebi de bu süreçte daha sadeleştirilmiş olup, e-devlet ana sayfasında yer almaya başlamıştır. Vatandaşlarımız işten çıkışları verildikten sonra rahatlıkla e-devletten başvuru yapabilirler. E-devlet talepleri anında SGK’nın evrak kaydına düşmekte, tarih-sayı alarak işlemleri de daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Telefon numarası da e-devlet üzerinden sisteme işlendiğinden hem aylık işlem aşamaları hem de aylığın ne zaman bankaya aktarıldığı SMS olarak bildirilecektir. Sigortalılarımız aylık bağlandığında da yine e-Devlet üzerinden aylık bağlandığına ilişkin bilgi mektubunu görebileceklerdir” diye konuştu.

Emekli olacak sigortalılara kolaylık olması için e-devletten emeklilik talebinin girilme aşamalarını gösteren "e-devlet Kapısı Emeklilik Başvuru Kılavuzunu ve videosunu" basın aracılığı ile paylaştıklarını belirten Göksoy, emekli olacak tüm vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.iha

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