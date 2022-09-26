SGK Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)

POZİSYON ADEDİ: 15

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim

KONTENJAN: Afyonkarahisar (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (5), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Ordu (1), Trabzon (1), Van (1), Bartın (1), Samsun (1)

ARANAN NİTELİKLER:

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak.

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların “BAŞVUR” sekmesiyle başvurdukları pozisyonla ilgili istenilen belgeleri belirtilen yerlere istenilen formatta yüklemeleri gerekmektedir. 3) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5) Adaylar, en fazla 5 tercih yapabilecek olup şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvuru yapabilecektir.

6) KPSSP93 (ön lisans) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alındığından sadece Fotoğraf ve Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7) KPSSP94 (Ortaöğretim) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumun web servisleri aracılığı ile temin edilmekte olup başvuracak adayların öğrenim durumlarını gösterir belge (diploma veya mezuniyet belgesi), fotoğraf, koruma güvenlik görevlisi pozisyonu için “Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise “Sürücü Belgesi”ni arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.

8) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir. 10) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan “TERCİHLERİNİZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT EDİLMİŞTİR.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere yerleşenler belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 2) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Adaylar yerleştirme sonuçlarını (e-Devlet) Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecektir.

4) Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurular adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar yerleşmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7) Kurumumuz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9) Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1 nolu alt bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan 'dan Türkiye 'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır) İlan Olunur.

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Şehrivan Gazetesi