SGK'dan kritik EYT açıklaması: Yasal olarak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için

yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Süperhaber