Sezer: Belediyemiz kansere yakalanmış vücuda benziyor

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçede basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları tek tek tanıttı. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sezer, kıt imkânlarla önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirdiklerini belirten Başkan Sezer, Gevaş'taki sıkıntıları birer birer gidermenin arayışı içerisinde olduklarını vurguladı. Gelirlerinin önemli bir kısmının personel maaşlarına gittiğini belirten Başkan Sezer, tüm bunlara rağmen ilmek ilmek dokuyarak, Gevaş halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

"GEVAŞ BELEDİYESİ KANSERE YAKALANMIŞ BİR VÜCUDA BENZİYOR"

Her ay 30 bin ekmeği ücretsiz bir şekilde halka dağıttıklarını belirten Başkan Sezer, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin personel gideri anlamında en fazla personel çalıştıran, SGK'ya, vergiye nüfusa oranlamada en fazla borcu olan belediyesi bizim belediyemiz. Yani Gevaş Belediyesi geçmiş dönemlerden kalan borçlardan ötürü, gerçekten kansere yakalanmış bir vücuda benziyor. Bu imkânlarla, bu dar kıt imkânlarla biz elimizden geldiğince Gevaş'taki sıkıntıları birer birer gidermenin arayışı içerisindeyiz. 6'ncı ayın on beşinde tahakkukumuz yaklaşık 2,5 milyon, kesintimiz 1.2, geriye kalan rakam 1.3, bu 1,3'ün %98'i yani yaklaşık 1.200 küsürata denk gelen kısmı personel giderine gidiyor.

Bize çok cüzi bir para kaldı. Bizim sadece aylık yakıt masrafımız on ton, on beş ton arası, yani şu anki rayiç bedellerle bu muhasebesini yaptığınız vakit 400, 450 bine tekabül ediyor. Böyle bir belediye elinden geldiğince ilmek ilmek, oradan, şuradan bir şekilde devletin yardımlarıyla, hükümetin yardımlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Elimizden geldiğince vatandaşa söz vermiş olduğumuz hizmetlerin tamamını hayata geçirdik. Yani şu an Gevaş sokaklarında gezdiğimiz zaman hiçbir vatandaşımız, 'başkan sen şu sözü bize verdin ama bu sözünde durmadın, bu işi yapmadın' diyemez. Biz bunca imkânsızlıklara rağmen her ay, 30 bin ekmeği ücretsiz bir şekilde halkımıza dağıttık. Halk ekmek yapan belediyelerimiz var. Onları takdir etmek lazım. İki liraya ekmek satıyorlar. Ama biz halk ekmeğin dışında ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Ekmeği kapısının önüne kadar götürüyoruz. Şu anki atmosferde ekmek çok kıymetli bir şey. Biz her ay 30 bin ekmeği ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

"60 KİLOMETRE YAYLA YOLU YAPTIK"

AK Parti hükümetine yakışır hizmetleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Sezer, "AK Parti'nin hükümet olma yetkisinden kaynaklı Gevaş Belediyesi'nin de AK Parti tarafından alınmasından kaynaklı elimizden geldiğince hükümete yakışır hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Gevaş'ın en büyük kapalı alanını yaptık.

Beş bin beş yüz metrekare. Kilit Taşı Fabrikası'nı yaptık. Gevaş için çok kıymetli bir alan. Ayakkabı fabrikasını yaptık. Ek hizmet binamızın içerisinde araçlarımızın tamir edileceği atölyeyi yaptık. Dere ıslahını yaptık. Bir çöp alanımız vardı yıllardan beridir en ciddi problemimizdi, onu ıslah ettik. Doğalgaz talebi başını alıp gitmişti. Gevaş'ın merkez nüfusu 20 binin altında olduğu için BOTAŞ mevzuatı da buna cevaz vermediği için doğalgazın gelebilme ihtimalini çok düşüktü. Ama vatandaşlar çok istiyordu.

Biz bununla ilgili muazzam bir çaba sarf ettik. Gevaş'ımıza doğalgazı getirdik. Gençlik merkezi yapıyoruz, spor salonu yapıyoruz. Tüm köylerimizde çalışmalarımız var. Yayla yolları gerçekten de bu memlekette, bu köylerde yaşayan kadınların en ciddi problemi. Köylerde yaşayan kadınlara sorduğunuz vakit siz kilit taşı mı istiyorsunuz? Ekmek mi istiyorsunuz? Su mu istiyorsunuz? Yayla yolu mu istiyorsunuz? Hepsi yayla yolu diyecek. Çünkü gerçekten de çok ciddi anlamda dramatik tablolarla karşı karşıyayız. Bir yayla yolunu mesela 4 kilometrelik bir berivana gidebilmek için kadınlar sabah 8'de çıkıp öğlen 11'e doğru yürüyerek ancak varabiliyorlardı.

Biz bu sene içerisinde ve geçen seneyi hesapladığımız vakit yaklaşık 60 kilometre yayla yolu yaptık ve o kadınlar artık yürüyerek gitmek zorunda kalmıyorlar. Araçlarıyla rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. Görünmeyen bir hizmet ama benim için bir kilit taşı fabrikası kadar kıymetli bir hizmet. Bunu söylemekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI İKİ ŞEY YAPAMIYOR; BİR PARA BASAMIYOR, BİR ADAM ASAMIYOR"

Belediyeye gelen ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşın eli boş gönderilmediğini vurgulayan Başkan Sezer, "Gevaş Belediyesi'ne yolu uğrayan, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımız eli boş bir şekilde Gevaş Belediyesi'nden gitmemiştir. Bunun dışında küçük çapta yapmış olduğumuz onlarca hizmet var. Amacımız bu görevi bize tevdi eden vatandaşlarımıza karşı mahcup olmamak. Bu amaç uğruna biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz, vatandaşın hayır duasını almak bizim için her şeyden daha kıymetli. Bunların oya devşirilmesi bizim için çok fazla kıymetli değil. Neticede günün birinde biz de darbe kaya irtihal edip gideceğiz ama vatandaşlarımızın bizimle ilgili müspet fikirlere sahip olması, iyi düşüncelere sahip olması bizim için yeterlidir, kâfidir.

Şu an Gevaş'taki binalarımızı boyatıyoruz, giydiriyoruz. Gerçekten de Gevaş'a yakışmayan bir turistik ilçeye yakışmayan bir tabloydu. Üçüncü dünya ülkelerindeki gelişmemiş şehirlere benzer dükkânlarımız, binalarımız vardı. Şu an binalarımızı giydiriyoruz. Yani belediye başkanlarının yetkileri çok fazla, bunu açık ve net ifade ediyorum. Belediye başkanları iki şey yapamıyor. Bir para basamıyor, bir adam asamıyor. Bunun dışında her şeyi yapabilirler. Belediye başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları çok fazladır" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYEMİZ BORÇ BATAĞI İLE KARŞI KARŞIYA"

Belediyelerinin borç batağı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Yetki maalesef ama maalesef yanlış insanların elinde olunca tablo çok kısa bir vadede negatife dönüşebiliyor. Belediyeler borç batağı içerisine girebiliyor. Bizim belediyemiz maalesef böyle bir tablo ile karşı karşıya. Yani benim yetkililerden talebim şudur ki belediye başkanlarının yetki, sorumluluk, görevlerini hukuki sınırlar içerisinde çok ciddi anlamda sınırlanması. Yani çünkü öyle adaylar türüyor seçim dönemlerinde, insanlara her şeyi vaat ediyor.

İş ihtiyacı olan adama diyor ki tamam kazandın mı seni işe alacağım. Böyle 10 bin türlü dalavereyle bir şekilde seçimi kazanıyor. Buranın vatandaşları da müspet vatandaşlar iyi insanlar, saf insanlar. İnanıyorlar, oy verip bunları belediye başkanlığına tebliğ ediyorlar. Fazla değil, iki ay içerisinde güzelim bir belediyeyi gelecek 40 yılı ipotek altına alınmış bir belediyeye çevirebiliyor. Vatandaşların bu anlamda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani kimlere oy verdiklerini, kimleri seçtiklerine ilişkin analizlerini iyi yapmaları lazım" dedi.

Van Bölge Gazetesi