Seyfettin Zırhlıoğlu Hayatını Kaybetti
Van'ımızın renkli simalarından biri olan ve Van türkülerinin özgün sesi olarak bilinen Seyfettin Zırhlıoğlu, namı diğer Seyfi Baba hayatını kaybetti.
WanHaber - Haber Merkezi
Van'ımızın renkli simalarından biri olan ve Van türkülerinin özgün sesi olarak bilinen Seyfettin Zırhlıoğlu, namı diğer Seyfi Baba geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1985'de Elazığ Vanspor deplasman maçında kendisine hediye edilen 8 köşe Elazığ şapkası ile Van'da tanınan, van oturma gecelerinin özgün sesi olan Seyfettin Zırhlıoğlu, yaşama veda etti. Van'ın yerli ailelerinden birine mensup olan Seyfettin Zırhlıoğlu, Sanat Okulu mezunu ve Van Belediyesi'nden emekliydi.
Seyfettin Zırhlıoğlu'nun cenazesi bugün (Pazartesi) Boylar Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak olan namaz sonrası kaldırılıp Akköprü Mezarlığına defnedilecek.
İLETİŞİM
Burak Zırhlıoğlu 05445803961
TAZİYE YERİ
Aile taziyeleri Halilağa Mahallesi'nde bulunan Şavurlar Camii arkası Hayretiye Taziye Evinde kabul edecek.
Bizlerde WanHaber olarak Van oturma gecelerinin efsane ismi Seyfettin Zırhlıoğlu'na Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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