Şevli: Her türlü bilim temelli faaliyetlerde yer aldık

Çalıştayı çok önemsediklerini belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, "Sayın Valimiz Dr. Ozan Balcı'nın himayelerinde ve kendilerinin vizyoner bakış açısıyla 'Güzel Van'ımız, güzel El'imiz' için düzenlenen bu güzide çalıştayın sloganında 'Dünden Bugüne, Bugünden Yarına' şeklinde de belirtildiği üzere, şehirlerin bir kimliği olduğunu ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların gelecekte hayata geçirilecek projelerin belirlenmesinde; bu bağlamdaki yol haritalarının ihtiyaca binaen çizilmesinde önemli bir rolünün olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü Van'ın geleceğini belirlerken sahip olduğu coğrafi özelliklerinin, sosyolojik yapısının, kültürel birikiminin ve mirasının, ekonomik ve eğitim potansiyelinin, kadim tarihinin tüm detaylarıyla bilinmesi gerektiğinin farkındayız.

Aksi takdirde ilimizin stratejik planını hazırlama noktasında eksiklikler olacaktır. Bu gerekliliklerden hareketle; bugün siz kıymetli katılımcılar ve kent paydaşlarımız ile lansmanını yaptığımız ve 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek çalıştayda; ekonomi ve istihdam, eğitim, ulaşım ve altyapı, sağlık, göç, tarım, kültür, turizm ve sanat, asayiş ve güvenlik, çevre, imar ve kentsel dirençlilik, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal politikalar, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, gençlik ve spor, diyanet hizmetleri gibi konular ve başlıklar, bahsettiğim yol haritalarının belirlenmesi adına çalıştaya katılacak siz saygın akademisyenler ve uzmanlar tarafından masaya yatırılacak ve çıkan sonuçlar bu özel amaca yani ilimizin daha da kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına hizmet edecektir" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ BİLİM TEMELLİ FAALİYETLERDE YER ALDIK"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin bütün potansiyeli ile şehrin hizmetinde olduğunu vurgulayan Rektör Şevli, "Van'ımızın gelişmesine katkıda bulunmak ve hizmet etmek için bir fırsat olarak nitelendirdiğimiz bu çalışmada görüş ve önerilerin paylaşılacağı oturumlarda, şehrimizin geleceğine ve hemşerilerimize, çocuklarımıza daha iyi bir Van bırakılması adına; çevre, yenilenebilir enerji, eğitim, ulaşım, kültür ve turizm gibi pandeminin ardından önemi bir kez daha gözler önüne serilen birçok başlık üzerinde durulacak, geleceğe yönelik projelere odaklanılarak ve bu bağlamda çözümler üretilerek gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetlerin icrasında gerekli çalışmaların başlatılmasına kurumlarımız tarafından karar verilecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, bütün potansiyeli ile şehrimizin hizmetindedir. Bu üniversitemizin başlıca misyonlarından biridir. Şehrin ihtiyaçlarını belirlemede, veri ve bilim ışığında Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlimizin ve ülkemizin milli menfaatlerine yarar sağlayacak her türlü bilim temelli faaliyetlerde her zaman, her koşulda seve seve yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Üniversitemizin tek bir alanda yetkinliği yoktur.

Eğitimden, araştırma geliştirmeye; sağlık alanından arkeolojiye; mühendislikten ziraat; güzel sanatlardan turizme; su ürünlerinden veterinerliğe; Mimarlıktan sosyal bilimlerin hepsinde 1800'un üzerinde akademisyenle güçlü, hatırı sayılır potansiyelimiz var. Bütün bu potansiyelimiz şehre dokunuyorsa varlık döngümüzü tamamlamış oluruz. Biz topyekûn bu bilinçteyiz. Bilim dünyasındaki üretimimizin dışında her koşulda şehrimize yarar sağlama noktasında, ilim irfan ışığında mülki amirlerimizin yanında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VALİMİZİN BİLİME VE EĞİTİME ÖNEM VERDİĞİNE ŞAHİT OLDUK"

Van Valisi Dr. Ozan Balcı'nın bilime ve eğitime önem verdiğine şahit olduklarını ifade eden Rektör Şevli, "Verimize sahip çıkıp hak edilen seviyelerde adımızı ve dolayısı ile ilimizi dünyaya tanıtıyoruz. Sadece bilimsel süreçlerde değil sosyal ve kültürel alanlarda da hem şehrimizde hem de ülkemizde faaliyetlerimiz olmuştur.

Valiliğimiz ile birlikte Van'ın alamet-i farikası olabilecek projelerde yer almak istiyoruz. Valimizin bilime ve eğitime önem verdiğine şahit olduk, bu bizleri heyecanlandırmış, üniversitemiz ile geldiği günden beri istişare etmiş, bilim dünyası ve bilim adamına değer vermiş ve tüm projelerinde üniversitemizin potansiyeli ile hareket etmek istemiştir. Her alanda ve her koşulda varız. Van'ın Geleceği Çalıştayı geniş katılımlı bir yapıya sahip ve sözde değil sahaya dokunmak isteyen bir niyet içermektedir. Sayın Valimizin bu işaretini önemsedik ve en hızlı şekliyle akademisyenlerimiz ile yola koyulduk.

Sayın Valimizin bu özverili yönlendirmesi kayda değerdir. 108 ve benimle birlikte toplamda 109 akademisyenimiz çalışılacak 16 masada (eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı, asayiş ve güvenlik, tarım, kırsal kalkınma gibi) görev almıştır. Bilim adamlarımızın ve diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, öğrenciler, kanaat önderlerinin ortak akıl ve yüksek istişaresi ile rasyonel çıktıların elde edileceğine ve moderatörlerimizin çalışma masalarındaki sinerjiyi yüksek tutacağına inanıyoruz.

Kıymetli katılımcılar, sizden afili ve soyut çıktılar değil, kısa, orta ve uzun vadede pratiğe hemen dökülebilecek somut hedefler ortaya koymanızı bekliyoruz. Sorunları samimice belirleyip çözüm önerilerinizi soyut ifadelerle değil, tüm insan kaynaklarını, olanaklarımızı, tehditlerimizi ortaya koyarak, açık ve somut ifadeler ile ortaya koyunuz. Bu çalıştay şehre ve ülkemize dokunsun, uygulanabilir olsun. Bu çıktılarda, ortaya konan hedef ve stratejilerde üniversitemizin üzerine düşen ne ise Şehrimizin, Van'ımızın halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Van Bölge Gazetesi