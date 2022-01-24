Şevi Aşiretinin Acı Günü!
Van'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Şevi Aşireti'nin önde gelen isimlerinden biri olan Cemil Akman hayatını kaybetti.
Van'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Şevi Aşireti'nin önde gelen isimlerinden biri olan 75 yaşındaki Cemil Akman, bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir dönem Van Belediyesi meclis üyeliği de yapan Akman'ın cenazesi Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın da dayısı olan Cemil Akman'ın taziyesini ailesi Şavurlar Camii Taziye Evi’nde kabul edecek.
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