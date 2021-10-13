Şerefiye Mahallesi'ndeki arsa bir kez daha satışa çıkarıldı

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mülkiyeti kendisine ait olan ve Şerefiye Mahallesi'nde bulunan devasa arsayı bir kez daha satışa çıkardı. İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 404 ada numaralı, 23 parsel numaralı, 5 bin 155,58 metrekarelik alan 11 milyon 275 bin tahmini satış bedeli ile bir kez daha satışa çıkarıldı.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre satışın 25 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'te Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdür Odası'nda yapılacağı vurgulandı.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait milyonluk bir kez daha arsa satışa çıkarıldı. Çok konuşulacak bu satıştan Milli Emlak'ın kasasına 12 milyona yakın para girmesi bekleniyor.

Milyonluk fiyatlarıyla satışa çıkarılan 5 bin 155,58 metrekarelik arsaya verilecek tekliflerin, artırma sırasında ne miktara kadar yükseleceği merak ediliyor. Tekliflerin belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi, alındı numarası zarfın üzerine yazılması gerektiğini vurgulandı.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda tekliflerin iadeli taahhütlü olarak da gönderilebileceği belirtildi. Hazine taşınmaz mallarının satışında her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu vurgulanırken, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacağı ifade edildi.

vanbölgegazetesi