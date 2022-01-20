Şerefhan aşireti lideri İskender Ertuş, CHP’ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Şerefhan aşireti lideri ve Van kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

CHP’ye katılan bin 37 kişi adına İskender Ertuş’a rozet takan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti. RUDAW