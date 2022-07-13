Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı Kurban Bayramı'nda çok sayıda kişi ziyaret etti.

"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönümlük alanda 9 binin üzerinde mezarı bünyesinde barındıran dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, bayram tatilinde turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan oldu.

"Sakin Şehir" unvanına sahip ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi mezarlığı gezdi, mezar taşlarının üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kurban Bayramı süresince mezarlığa gelenler, adeta zamanda yolculuğa çıktıkları manevi mekanda, ecdada dua etti, abidevi mezar taşlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine, kazı çalışması devam eden Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı vatandaşların da ziyaret ettiğini söyledi.

Mezarlığın yeni alanlarında kazı çalışması başlattıklarını belirten Eker, "Burada yeni bölümler açıyoruz. Alanda bugüne kadar yüzeyde 9 binin üzerinde mezar taşı tespit edildi. Toprak altında da çok sayıda mezar var. Bunları da zamanla gün yüzüne çıkaracağız. Mezarlıkta revize çalışmasına başladığımız ahşap yürüyüş yolunu da 25 Ağustos'a kadar bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Eker, "Kurban Bayramı boyunca buraya ilgi yoğundu. 4 bin 200 civarında ziyaretçimiz oldu. Bu rakam 4 günlük. Mezarlık adeta ilgi odağı oldu. Ağustosta daha fazla ziyaretçi hedefliyoruz. Burada iklimin serin olmasından dolayı Doğu ve Güneydoğu illerinden fazla ziyaretçi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Burada bulunduğum için mutluyum"

Kayseri'den Ahlat'ta gelen Sait Keçeli ise Doğu Anadolu turu yapmak için bayramın birinci günü yola çıktıklarını ve güzergahlarında Ahlat'ın da yer aldığını söyledi.

Uzun süredir Ahlat'ı görmek istediklerini anlatan Keçeli, "Bugüne nasip oldu. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Geçen bayram eşim ve çocuğumla Çanakkale'ye gitmiştik, bu bayramda Ahlat'a geldik. Buraya gelir gelmez maneviyatı hissettik. Mezarlığa geldikten sonra bu daha da şekillendi." dedi.

Mersin'den gelen Mert Yılmaz ise bayram tatilinde Ahlat'ı tercih ettiklerini belirterek, "Eşim Ahlatlı. Her yıl gelip ziyaret ediyoruz. Kültürel ve tarihsel anlamda tarihimizi, Türk tarihini yakından takip ediyoruz. Bizim için önemli bir yer. Bu mezarlığı adım adım ziyaret etmek bizim için çok önemli. Ahlat'a gelen herkesin mutlaka mezarlığı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esra Özyurt Yılmaz da Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı her zaman ziyaret ettiklerini dile getirerek, herkesi açık hava müzesini andıran Ahlat'a gelerek buranın maneviyatını hissetmeye çağırdı.

Konyalı Hüsnü Öztaş da Kurban Bayramı tatilini tarihi yerleri gezerek değerlendirdiklerini ve bu kapsamda Ahlat'a geldiklerini belirtti.

Buradaki atmosferi çok beğendiğini, ilçenin tarih koktuğunu ifade eden Öztaş, şöyle konuştu:

"Umarım burası daha çok tanıtılır ve ziyaret eden kişi sayısı artar. Beklentimiz bu yönde. Türkiye'de yaşayan herkese bölgeyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Deniz, güneş ve kum görelim ama tarihimizi de ihmal etmeyelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmam dolayısıyla buralarda gezdiğim gördüğüm çok güzel yerler var. Tarih, gerçekten Anadolu'da yaşanmış. Avrupa yüzyılı yaşarken, bu coğrafya binlerce yılı yaşıyor, yaşatıyor. Burayı tercih ettiğim ve bölgede bulunduğum için mutluyum."