Selahattin Demirtaş cezaevinden çağrı yaptı: Bizi bırakın yardıma gidelim

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEPİMİZ KAN VERMEK İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Paylaşımına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyen Demirtaş'ın açıklaması şöyle: "Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

"CEZAEVLERİNDEKİ ON BİNLERCE KİŞİ AİLESİNDEN HABER ALAMIYOR"

Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.

"KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK İSTİYORUZ"

Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."

