Seçmen kütüğü taşıma 6 ayla sınırlandırıldı

Uzun süredir Millet İttifakı'nın üzerinde çalıştığı Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi 14 Mart'ta TBMM'ye sunuldu.

Önce komisyonda daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek teklif hakkında değişiklikler yapılması gündemde.

Söz konusu değişiklik, dün AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ TAŞIMA 6 AYA DÜŞTÜ

Bu kapsamda, seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getirilen düzenlemede, atama ve tayinlerin dışında, seçimlerde vatandaşların son bir yıl yerine son 6 ayda bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınması kararlaştırıldı.

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı.

MUHTAR SEÇİMLERİ DE GÜNDEME GELDİ

Toplantıda, ayrıca muhtarlar için ayrı bir pusula yapılması önerisinin konuşulduğu, ancak bazı MYK üyelerinin buna karşı çıktığı belirtildi.

Bu nedenle, muhtarlara ayrı pusula önerisinden vazgeçildiği kaydedildi.

Yine, teklife göre muhtarlar seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 30 gün içerisinde belgelendirmesi gerekiyordu. Toplantıda, bu sürenin 15 güne indirilmesi de gündeme geldi.

"ARKADAŞLARIMIZ DEĞERLENDİRMELER YAPTILAR"

Konuya ilişkin parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısı sırasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teklifin önümüzdeki dönemdeki getirilerinin ne olacağına ilişkin değerlendirmeler oldu. Düzenlemeye dönük eleştiriler oluyor siyasi partilerden. Onlarla ilgili arkadaşlarımız değerlendirme yaptılar." ifadelerini kullanmıştı.

Ensonhaber