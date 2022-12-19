Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Süleyman Soylu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Göç meselesine yönelik sorular üzerine önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, son dönemde tekrar gündeme oturan mültecilere yönelik doğru bilinen yanlışları da aydınlattı.

"223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi"

Seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısına değinen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Yunanistan'a şunu söylüyor: Çelik kafes ol, öldür benim kapıma gelmesin. Elbette sınırlarımızda tedbirler alıyoruz. İdlib'de Cumhurbaşkanımız 'Briket ev yapacağız.' dedi. Eğer biz İdlib'de briket ev yapmasaydık 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye göç edecekti. 223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi. Bunların 126 bin 786'sı reşit, oy kullanacak. Gerisi çocuk."

"İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin"

İstanbul'da toplamda 600-650 bin Suriyeli olduğunu aktaran Soylu, "İBB Başkanı 'İstanbul'da 2 milyon Suriyeli var.' dedi. Senin 50 tane zabıtan var. Bizim İstanbul'da 50 bin tane polisimiz var. Göç İdaresinde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Nereden buluyorsun 2 milyon rakamını? İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin." dedi.

Ensonhaber