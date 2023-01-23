Seçim için yol haritası netleşiyor

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler için yol haritası netleşiyor. Seçim tarihini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar belirleyecek. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seçimlerin yenilenmesi gündemde. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu harekete geçecek. 60 günlük süre dikkate alınarak mart ayında seçim takvimi ilan edilecek. Takvim mart ayında başlayacak Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların, 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekiyor. Muhtemel takvime göre, YSK'nın 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterme ise 5 Nisan’da sona erecek. Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında, Resmi Gazete'de aday listeleri yayımlandıktan sonra propaganda dönemi başlayacak.

ŞEHİR DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER NASIL OY KULLANACAK?

Seçimler için 14 Mayıs günü öne çıktı. Ancak mayıs ayında üniversitelerde eğitim devam ediyor. Peki farklı kentlerde eğitim gören 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak? Seçimler için 14 Mayıs gününün öne çıkmasının ardından hem partiler hem de seçmenler planlamalar yapmaya başladı. Mayıs ayı üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem. Öğrenciler nasıl oy kullanacak? Peki ikamet ettiği şehirden farklı kentlerde okuyan 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak? Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor. Birincisi; öğrencinin kaldığı evi, e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydetmesi gerekiyor.

Ardından da seçmen kütükleri askıdayken seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunulmalı. İkincisi; öğrenci yurtta kalıyorsa öğrenci belgesi ve yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvuru yolu seçilmeli. Oy kullanabilmesi için ulaşım desteği sağlanması bekleniyor Bazı kentlerdeki oy hareketliliği ise oldukça önemli. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre Ordu, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Osmaniye, Hakkari, Şırnak, Sinop ve Ardahan'daki öğrencilerin en az yüzde 80'i farklı şehirlerde eğitim görüyor. Bu nedenle öğrencilerin oy kullanabilmesi için ulaşım desteğinin önemi ortaya çıkıyor.