Şebnem Korur Fincancı davasında karar açıklandı!

Katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında karar verildi.

2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı'nın tahliyesine de karar verildi.

NE OLMUŞTU?

TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

Süperhaber