Satılamayan kurbanlıklar ne olacak? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş karar

Üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen fakat satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağı duyuruldu. Başvurular 13-17 Temmuz'da ESK'ya yapılacak. Ödemeler ise 10 gün içerisinde üreticinin hesabına aktarılacak.

Kurumdan tarafından şu açıklamalar geldi;

"Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

Fiyatlar açıklandı

Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg’dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg’dir.

Et ve Süt Kurumu ek olarak üreticinin nakliye ve bakım masraflarını baz alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örnek verecek olursak, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapacaktır.

Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz.

Haber365