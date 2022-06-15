Sağlıkçılardan imamlara kadına şiddet ve kanser bilgilendirmesi

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilçede görev yapan imamlara kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi ve şiddetle mücadele çerçevesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi. Bunun yanında kene ısırması ve kanser hakkında da bilgilerin sunulduğu programda, 30-65 yaş aralığında serviks kanseri, 40-69 yaş arasında ise meme kanseri ve 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklere ise kalın bağırsak kanseri taramasının ücretsiz yapıldığı ifade edildi.