Sağlık Bakanlığı personel alımı Van kura sonuçları açıklandı! İşte isim isim tam liste

Sağlık Bakanlığının Van'da istihdam edeceği personellerin de isim listeleri belli oldu. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara ‘da yapıldı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM İSİM TAM LİSTE

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

ŞEHRİVAN GAZETESİ