Sağlık Bakanlığı 30.000 İşçi Alımı İŞKUR Üzerinden Yapılacak! Kontenjanlar Nedir?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İşçi alımı yapacak. Balan Fahrettin Koca yapmış olduğu duyuru ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 85 bin Personel alımı yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklama sonrası adaylar ilanların detaylarını merak etmeye başladılar. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ne olacak? İlan ne zaman yayımlanır? Hangi Kontenjan'da İşçi alımı gerçekleştirilecektir. İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde Sağlık Bakanlığı işçi alımı hakkında detayları aktaracağız.

İlan İçin Yeni Duyuru Geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 85 bin personel alımı kapsamında ilanın yakınlaştığı bildirildi.ilgili ilan için yapılan açıklama şöyle: "Bu dönemde 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere, bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler, sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

30 Bin İşçi Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında ilan yayımlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı duyuruya göre 2022 yılı içerisinde 85 bin Personel kadro çıktıklarını bildirdi. Açıklamasında; "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklanmasında bulunan Fahrettin koca alım statüsü ve kontenjanlar hakkında şimdilik herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadı. Ancak İşin Olsa ekibi olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda Bakanlığın 30 bin İşçi alımı yapılacağı bilgisini aldık. Geri kalan 55 bin kişilik kontenjan ile de Sözleşmeli personel alınacak. Sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşçi Alımı Hangi Kontenjanlarda Yapılacak?

Sağlık Bakanlığının işçi alımı Hastane yerlerinde yapılacak. Hastanelerde farklı kontenjanlarda atanmak üzere Kamu Daimi İşçi Alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar Ağırlıklı olarak Temizlik Görevlisi ve Güvenlik görevlisi kadrosunda gerçekleştirilecek. Ancak beklenen diğer kontenjanlar şöyledir;

Şoför,

Elektrikçi (Genel),

İnşaat Boyacısı/Boyacı,

Marangoz,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

Bakım Onarım Personeli,

Sağlık Cihazları Bakım Personeli,

Temizlik Görevlisi,

Güvenlik Görevlisi (Silahsız),

Klinik Destek Elemanı (Hastane), kadrolarında Daimi işçi alımı yapılacak.

İşçi Alımları İŞKUR Üzerinden Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Bakanlık 2022 yılı içerisinde 30 bin işçi alacak olup yukarıdaki tahmini kadrolarda personel alımları yapılacak. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı işçi alımları sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmaktadır.

Bakanlık İŞKUR Başvuru Şartları Nedir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 Yaşından büyük olmamak" şartları aranacak.

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