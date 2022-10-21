Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘bavul krizi’

AnadoluJet’in Van-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında seyahat eden yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra bavulların kaybolduğunu öğrendi. Yolcular duruma tepki gösterirken, yetkililer ‘bavulların farklı bir havalimanına götürüldüğü’ açıklamasında bulundu. Yolcular ise yetkililerin açıklamalarını reddederek, bavullarının kaybolduğunu öne sürdü.

GENEL 21.10.2022, 17:52
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘bavul krizi’

AnadoluJet’in 09.50 saatli Van-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, seferini 12.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek gerçekleştirdi. İddiaya göre Van’da bavullarını firma personellerine teslim eden yolcular, uçaktan indikten sonra bavullarını almak için sıraya girdikleri sırada kaybolduğunu öğrendi.

Onlarca yolcu kaybolan bavullarının bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin yetkililer ise ‘bavulların farklı bir havalimanına gittiği' açıklamasında bulundu. Mağduriyet yaşadıklarını belirten yolcular, yaklaşık 3 saat boyunca havalimanında beklediklerini belirterek, konuya çözüm getirilmesini istedi.

“Bavullar ortada yok”
Bavulu kaybolan yolculardan Raşit Yarar, “İş için Van’dan İstanbul’a geldik. Sabiha Gökçen’e geldiğimizde bize bavullarımızın olmadığı söylendi. Nedenini sorduğumuzda başka havalimanına gittiği söyleniyor. Yağmur yağdığı için valizleri yüklemediklerini iddia ediyorlar. Madem hava yağmurlu valizleri düşünüyorsunuz da benim canımı düşünmeyip beni neden uçağa bindiriyorsunuz. Bavullar ortada yok. Pasaportlarımız, eşyalarımız hepsi içindeydi” dedi.

“Bütün yolcuların bavulları kayıp”
Bülent Yarar adlı yolcu da, “Yetkililer bavulların başka bir havalimanına götürüldüğünü söylüyor. O zaman bize bir araç temin edin gidip alalım. Bu kez de geri getirmeyeceklerini söylüyorlar. Bu durumun sorumlusu biz miyiz? Bütün yolcuların bavulları kayıp. 2,5 saattir bekliyoruz. Nereye gittiği de belli değil net olarak” diye konuştu.İHA

Yorumlar (0)
10
kapalı
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 10 9
16. Antalyaspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 10 18
3. Sakaryaspor 10 18
4. Boluspor 8 15
5. Bodrumspor 9 17
6. Pendikspor 8 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6