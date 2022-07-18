Saadet Partisi: Vanspor’daki olumsuz gelişmeler endişelendiriyor

Vanspor’un sadece bir futbol takımından ibaret olmadığı belirtilen yazılı açıklamada, Vanspor’da yaşanan gelişmelerin şeffaf şekilde açıklanarak soru işaretlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

“OLUMSUZ GELİŞMELER HERKESİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Saadet Partisi yaptığı yazılı açıklamada, “Vanspor Van’ın güzide spor kulübüdür. Van’ın 91 yıllık spor kulübü olan Vanspor sadece futbol takımı değildir. Vanspor, Van’ımızın ekonomik, sosyal markası ve değeridir. Vanspor her maçı festival havasına dönen, kimi zaman üzen kimi zaman sevindiren Van’ın 91 yıldır değerini koruyan tek markasıdır.

Vanspor’da son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler istikrarsız durum Vanspor’a gönül veren taraftarları, kentimizdeki tüm kesimleri bizleri endişelendirmiştir. Vanspor camiasında bundan sonra nelerin yaşanacağı hakkında kimse bilgi sahibi değil. Doğru, güvenilir bilgilerin zamanında paylaşılmadığı ortamlarda dedikodu ve fısıltı haberleri gerçeklerin yerine geçer. Vanspor camiası, taraftarlarımız ve bu güzel şehri seven insanlarımız 20 Temmuz günü yapılacak kongre öncesi Vanspor’da yaşanan gelişmelerin şeffaf şekilde açıklanarak soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasını beklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı istifa eden ve göreve devam eden Vanspor yöneticilerine cevaplamaları için şu soruları sordu; 1- Vanspor 2021-2022 futbol sezonun da Vanspor’un gelir gider bütçesi ne kadardır? 2- Futbolcu, teknik görevliler ve idari görevlilere ne kadar para harcandığı açıklanmalıdır? 3- Yöneticilerden Vanspor’a kim ne kadar maddi katkıda bulunmuştur? 4- Vanspor yönetimi kimlerden oluşuyordu, kimler istifa etti, kimler görevine hangi sıfat ve yetkilerle devam etmektedir? 5- Yeni yönetim tarafından çeşitli transferler yapıldı.

Anlaşma yapılan kişilerle nasıl bir sözleşme yapıldı? Ödemeler hangi bütçeden nasıl yapılacak? 6- Sözleşme imzalayan mevcut yöneticiler kongrede yönetime talipli olacaklar mı? Yoksa yeni yönetimde görev almayı mı bekliyorlar? 7- Vanspor’da sportif ve idari kararlar nasıl ve kimler tarafından alınmaktadır? 8- Vanspor’da başkanlık, yöneticilik yapmış kişilerin bilgi birikimlerimden yararlanılmıyor mu? 9- Vanspor başkanlığına talipli olan var mı?

“VANSPOR KÖTÜ GÜNLER YAŞADI”

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı açıklamanın devamında “Türkiye’nin en saygın ve centilmen futbol takımları arasında yer alarak tarih yazan Vanspor, son yıllarda yanlış yönetim yapılanmaları ve yanlış kararlar nedeniyle kötü günler yaşadı. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak 20 Temmuz günü yapılacak olan kongrenin Vanspor ve Van'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyor.

Vanspor'un 2022-2023 sezonunda 1. Lige çıkarak kötü günleri geride bırakacak bir yönetim oluşturması en büyük beklentimizdir. Bu bağlamda yönetime talip olan, imkanı olan tüm Vanspor sevdalılarını elini taşın altına koymaya, takıma sahip çıkmaya ve gerekli desteği vermeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Van Bölge Gazetesi