Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce: Memleketimizde aileler ısınma konusunda sıkıntı yaşıyor
Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce, ev ziyaretleri kapsamında birçok aileyi ziyaret ettiğini ve sıkıntılarını dinlediğini ifade etti.
Van’ın nüfusu en kalabalık ilçesi olan İpekyolu’nda ev ziyaretleri gerçekleştiren Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce, söz konusu ziyaretler kapsamında ailelerin sorunlarını dinledi.
Özellikle kışın ağır geçtiği memleketimizde birçok ailenin ısınma konusunda sıkıntı yaşadığını şahit olduklarını belirten Uce; İpekyolu ilçesinde merkezi mahalleler dışında bulunan birçok vatandaşın evinde doğalgaz bulunmadığını ve bu nedenle kömürle ısınmak zorunda kaldığını belirtti.
Bu yıl yardım kömürlerinin bir kısmının dağıtıldığını söyleyen Uce, hala önemli bir kısmının da dağıtımının yapılmadığını ve dağıtılan bazı kömürlerin içinde taş çıktığını iddia etti. Kömürün kalitesinin düşük olduğunu ifade eden Uce; “Kömür yardımı yapılan ailelere ya daha kaliteli kömür dağıtılmalı ya da kömür yerine para verilmelidir” dedi. Uce, tüm mahallelere doğalgazın bir an evvel ulaşması gerektiğini ifade etti.
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