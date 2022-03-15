Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu yılın 'afet tatbikat yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Van'da AFAD uzmanlarınca kış sürecince çığ eğitimleri verildi. Daha önce Gevaş Abalı Kayak Merkezinde özel harekat polislerine verilen eğitimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile gönüllere de eğitim verilmişti. AFAD uzmanları, destek gönüllülerinin ardından bu kez rüzgar enerji santralinde görevli personele de eğitim verdi.

Van'ın Gevaş ilçesi Kuskunkıran Geçidi'nde 3 bin rakımda kurulan rüzgar enerji santralinde görevli personele verilen 3 günlük çığ eğitiminin ardından bir tatbikat gerçekleştirildi. Karla kaplı ve olumsuz hava şartlarının hakim olduğu bölgede yapılan çığ tatbikatı ise başarıyla sonuçlandı.

Rüzgar enerji santrali personeli, hava şartlarının zor olduğu ve bölgenin çığ bölgesi olması nedeniyle verilen eğitimin kendileri için son derece verimli olduğunu kaydetti.