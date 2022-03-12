'Rusya Ukrayna'da camiyi vurdu, içeride Türkler de var' iddiası

TRT World'ün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar'ın açıklamasına dayandırdığı iddiaya göre; Rusya'ya ait askeri güçler Mariupol'deki bir camiyi vurdu.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yapıldığı ifade edilen "Muhteşem Cami"nde 80'den fazla sivilin olduğu ifade edilirken, aralarında Türklerin de yer aldığı kaydedildi.

Ancak iddiayı ortaya atan Ukraynalı Bakan, konu ile alakalı başka bir bilgi paylaşmadı. Hem Ukrayna makamları hem de Ukrayna basını da söz konusu gelişmeye dair bir görsel de yayınlamadı. Rusya tarafı da konunun doğru ya da yanlış olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadı.

BOMBA 700 METRE ÖTEYE DÜŞTÜ

Gazeteci Esra Öztürk'e konuşan Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Caminin bombalandığına dair haberler yalan. Bombalar, caminin 700 metre yakınına isabet etti. Camii 4 katlı, betonarme ve çok sağlam bir yapı. Türk vatandaşları ve yakınları camideler" dedi.

Mariupol Belediye yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, camide Türkler de dahil 86 kişinin bulunduğunu belirterek yardım istemişti.