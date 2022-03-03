Rusya ile Ukrayna ikinci kez masaya oturacak!
Rusya ve Ukrayna heyetleri, müzakere sürecinin ikinci ayağı için bugün bir araya geliyor.
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta 8'inci güne girildi... Taraflar arasında başlayan müzakere süreci bugün devam edecek.
HEYETLER İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR
Dün yapılması beklenen ancak ertelenen ikinci müzakere, sabah saatlerinde Belarus sınırındaki Brest kentinde gerçekleşecek.
MASADA ATEŞKES VAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını söyledi.
"ANLAŞTIĞIMIZ ÖNERİLER VAR"
Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, "Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi." ifadesini kullandı. Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.
BREST KENTİNİN ÖNEMİ
8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.
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