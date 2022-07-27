Resmi Gazete'de yayınlandı: Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bulgaristan vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şöyle denildi:

"Bulgaristan Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir."

Karar ile Türkiye'ye Bulgaristan'dan daha fazla turist gelmesi ve döviz girdisinin artırılması hedefleniyor.