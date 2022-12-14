Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanının Sadettin Hülagu olduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

GENEL 14.12.2022, 09:03
Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı belli oldu!

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü oldu.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu.

1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

İlk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı
1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.

Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde rektörlük yaptı
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Körfez ilçesindeki evinin yıkılması sonucu kızıyla 8 saat göçük altında kaldı.

Enkazdan yaralı halde çıkarılan Hülagü, tedavisinin ardından bölgedeki prefabriklerde hekim olarak görev yaptı.

Hülagü, Marmara Depremi'nde binalarının yüzde 40'ı yıkılan, kalanları ise hasar gören, 12 personelin hayatını kaybettiği KOÜ'ye 18 Kasım 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

Ensonhaber

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