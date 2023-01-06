Resmi Gazete'de yayımlandı! Çocuklu ailelere asgari ücret oranında destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde milyonlarca aileyi ilgilendiren bir açıklama yapmış ve çocuğu okula giden ailelere burs müjdesini duyurmuştu. Müjdenin detayları ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre Çocukları üniversitede okuyan ailelere 5 bin 500 tl burs verilecek.
Çocuğu okula giden aileleri sevindiren haber geldi, Erdoğan'ın müjdelediği burs müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe girdi. Okulda öğrencisi okuyan ailelere devlet desteği verilecek …Çocukları üniversitede okuyan ailelere 5 bin 500 tl burs verilecek .İşte merak edilen detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kime ne kadar burs ödenecek?
Çocuğu devlet okulunda okuyan ; ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin ailelerine 3300 tl devlet desteği verilecek…
*Çocukları üniversite okuyan ailelere ise 5 bin 500 tl devlet desteği verilecek…
Devlet desteğinden kimler yararlanacak?
Devlet desteğinden öncelikle devlet yardımı alan 4.4 milyon aile yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle ;
*Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına sınıflarında derece yapmaları durumunda asgari ücretin yüzde 60 kadar yardım yapılacak.
*Yüksek öğrenim öğrencilerine ise net asgari ücret tutarında dönem arasında ödeme yapılacak.
*Aynı kapsamda 4 yıllık üniversite okuyan öğrencilere aylık 100 tl destek ödemesi yapılacak.
Devlet desteği alan 4.4 milyon ailenin ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarına 3 bin 300 tl ödeme yapılacak. Üniversiteye giden öğrencilere ise dönem arasında asgari ücret kadar burs verilecek…
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