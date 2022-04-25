Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor! Maske yasağı bugün bitiyor mu! Kritik Kabine toplantısı

Milyonlarca memur başta olmak üzere çalışanların ve turizmcilerin dört gözle beklediği bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu bugün cevabını buluyor. Beştepe'deki kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Kapalı alanlardaki maske yasağının da bugün bitebileceği öğrenildi.

GENEL 25.04.2022, 08:48
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor! Maske yasağı bugün bitiyor mu! Kritik Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna cevap verilecek. Bilim Kurulu toplanamasa da kapalı alanlardaki maske zorunluluğunun da bugün bitebileceği ifade ediliyor. 
 
Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak. Turizm sektörünün canlandırılabilmesi için tatilin 9 güne çıkarılacağı ifade ediliyor. 

Ukrayna savaşı ve müzakereler...
İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

Ekonomide gündem enflasyon ve pahalılık
Toplantıda, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, halkın alım gücünün yükseltilmesi, gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanlar ile stokçulara karşı önlemlerin daha da sertleştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Ayrıca istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına ilişkin ekonomi kararları da toplantının gündeminde olacak.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları
Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Terörle mücadelede son durum
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Vaka sayılarındaki düşüş sonrası maske yasağı
Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ertelenen Bilim Kurulu'nu Kabine öncesi toplayabileceği belirtiliyor. Bu durumda okular başta olmak üzere kapalı alanlar ve seyahatlerdeki maske yasağının kaldırılabileceği ifade ediliyor. 

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