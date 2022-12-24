PTT fatura desteği verecek! İşte başvuru şartları

Ekonomik krizler boy göstermeye devam ederken kriz etkileri ise gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. PTT üzerinden yeni sosyal yardımların duyurusu yapılırken artan fatura fiyatları sonrasında doğal gaz ve elektrik desteğinin geldiği açıklandı.

Yüksek enflasyon nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar için yardım duyurusu yapıldı. İşte, doğal gaz ve elektrik yardım başvurularına dair detaylar...

PTT fatura desteği

PTT, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteği verileceğini açıkladı. Bu yardımdan yararlanmak adına öncelikle faturada adı geçen kişi PTT üzerinden başvuruda bulunabilirken aynı zamanda e devlet sistemi üzerinden de başvurular tamamlanır. Özellikle sosyal yardımlardan yararlanmak adına son günü beklemeden zaman içerisinde başvuruların yapılması tavsiye ediliyor.

PTT doğal gaz destek ödemesi ne kadar?

Vatandaşların doğal gaz ve elektrik faturalarında destek ödemesi yapılırken ödenecek tutarlar merak konusu oldu. PTT tarafından elektrik desteği 90 TL'den 260 TL'ye yükseldi. Doğalgaz desteği ise 900 TL'den 2.500 TL'ye artışa geçti.

PTT fatura destek başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Doğal gaz destek yardımından yararlanmak isteyenler e devlet sistemi üzerinden giriş yaparak başvuruda bulunabilir. E devlet üzerine giriş yapılmasıyla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından kimlik doğrulama işlemiyle beraber başvuru işlemleri yapılır.

Doğal gaz yardım ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılır. PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten faydalanabilirler.

PTT fatura desteği başvuru şartları nedir?

TC vatandaşı olmak

E devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmak

Doğal gaz arzı sağlanan bölgelerde ikamet ediyor olmak

İkamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı aboneliğin yer alması

Ödenecek faturanın mesken aboneliğe ait olması

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliğine karar verilmesi.

İnternethaber