PTT Başmüdürü Bostancıoğlu'ndan sosyal yardım alanlara müjde...

PTT Başmüdürü Sacit Bostancıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla yapılmakta olan Türkiye Aile Destek Programı ve elektrik desteği kapsamındaki sosyal yardımlar nedeniyle oluşan uzun kuyruklara son vermek için sosyal yardım ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

GENEL 23.11.2022, 09:04
PTT Başmüdürü Bostancıoğlu'ndan sosyal yardım alanlara müjde...

Van'da çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, PTT Başmüdürü Sacit Bostancıoğlu, bu duruma son vermek için artık sosyal yardım ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini müjdeledi. PTT Başmüdürü Sacit Bostancıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla yapılmakta olan Türkiye Aile Destek Programı ve elektrik desteği kapsamındaki sosyal yardımların e-Devlet üzerinden ödenmeye başlandığını ifade etti.

Müdür Bostancıoğlu, yardım alan vatandaşların www.türkiye.gov.tr sistemine girerek "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" hizmeti aracılığıyla İBAN numarası ile EFT işlemi ile sosyal yardımlarını istedikleri banka hesaplarına aktarabileceğini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ HAK ETTİKLERİ SOSYAL DESTEK PARALARINI DAHA İYİ KOŞULLARDA ALACAK"

Yeni uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Bostancıoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla yapılmakta olan Türkiye Aile Destek Programı ve Elektrik desteği kapsamındaki sosyal yardımlar nedeniyle PTT'ler önünde uzun kuyruklar oluştuğu ve vatandaşlarımızın bütün imkanlar seferber edilmesine karşın uzun süre işlem yapmak üzere beklemek durumunda kaldığı bilinmektedir. Bu durum karşısında yapılan çalışmalar neticesinde yeni alternatif kanallar ile ödeme yapılması için çalışmalar yapılmış ve en son uygulamaya konulan ve bu hususta vatandaşlarımızı oldukça rahatlatacak olan e-Devlet üzerinden ödemelere başlanmıştır.

Buna göre vatandaşlarımız daha önce almış oldukları e-devlet şifresi ile www.türkiye.gov.tr sistemine girerek "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" hizmeti aracılığıyla İBAN numarası ile EFT işlemi ile sosyal yardımlarını istedikleri banka hesaplarına aktarma imkanı getirilmiştir.

Dolayısıyla, daha önce sosyal kartları ile yapılmakta olan ödemeler vatandaşımızın isteğine göre ister PTT Sosyal kartları ve Posta çeki kartları ile PTTMatikler ile tüm kamu bankalarına ait ortak ATM'lerden alabilecekleri gibi yeni getirilen ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık ve PTT'lerde yaşanan müşteri yoğunluğunu giderecek olan e-Devlet üzerinden her türlü sosyal destek ödemelerini banka hesaplarına aktarmak suretiyle alabileceklerdir.

Ayrıca, PTT'de yaşanan yoğunluğun en önemli nedeni olan elektrik desteğinden de e-devlet üzerinden faydalanabilecek ve ödemelerini yapabileceklerdir. Özellikle vatandaşlarımız bu konuda PTT Müdürlüklerimize asılan duyuru ve bilgilendirme yazıları başta olmak üzere muhtarlarımız ve siz değerli basınımız aracılığıyla bilgilendirildiği ve bu konuda yaygın bir biçimde uygulamaya geçilmesi durumunda söz konusu sorun da giderilmiş ve vatandaşlarımız hak ettikleri sosyal destek paralarını daha iyi koşullarda ödeme sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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