Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'deki fayı işaret etmişti! Bingöl'de korkutan deprem
Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, Hatay'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da yoğun şekilde yıkıma neden olan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki fay hattını işaret etmişti. Bingöl - Karlıova bölgesinde depremin olma ihtimalinin altını çizen Görür'ün hipotezi gerçek oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Bingöl'de korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce işaret ettiği bölgede bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Bingöl'de 4.4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem, Tunceli, Muş ve Elazığ'da da hissedildi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR, BİNGÖL VE ADANA'YI UYARMIŞTI
Bingöl - Karlıova fay hattında ve Adana'da deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, 'Endişe ettiğimiz yerler arasında Bingöl var, Maraş fay hattından dolayı Hatay ve Adana'da da dikkatli olmamız lazım' demişti.
YERİN 9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
AFAD, Bingöl'deki depremin şiddetinin 4.4 olduğunu yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati ise 10:09...
Prof. Dr. Samet Arslan da Bingöl ve çevresinin deprem riski altında olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.
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