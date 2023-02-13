Pazarcık'ta ilk ezanı Özalp müftüsü okudu

15 kişilik ekiple depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde cenaze teçhiz ve tekfin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarını yürüten Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, "Buraya ilk geldiğimizde depremzede kardeşlerimizi ziyaret edip teskin ettik. Allah'tan gelmiş, takdir Allah'ındır.

Bizden 'Ezana hasret kaldık' talepleri oldu. Pazarcık İlçe Müftümüz ile görüştük ve itfaiye aracının megafonundan ezanımızı okuduk. Cenab-ı Hak bizi ezansız bırakmasın. Rabbimiz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. Vefat eden kardeşlerimize rahmet, ailelerine engin sabırlar versin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin" dedi.iha