Pandemi cezaları siliniyor: Başvuruya gerek var mı?

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edenlere verilen para cezalarının iptalinin nasıl uygulanacağı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, cezalar vatandaşların başvurusuna gerek olmaksızın ilgili idareler tarafından silinecek.

GENEL 25.11.2022, 16:17
Pandemi cezaları siliniyor: Başvuruya gerek var mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinecek.

Düzenlenmiş idari yaptırım kararları, tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

İADE YOK
9 Kasım tarihi itibariyle tahsil edilmemiş cezaların takip işlemleri sonlandırılacak. 9 Kasım'dan önce yapılmış ceza ödemeleri, iade edilmeyecek.

Ancak 9 Kasım ve sonrasında yapılmış ceza ödemeleri iade edilecek.

SON TAKSİDİN VADE TARİHİNE KADAR BEKLENECEK
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, "öğrenim kredisi olarak verilen miktarla" sınırlandırılmıştı. Ayrıca öğrenim ve katkı kredilerinin hesaplanması ve taksitlerin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin mevcut alacaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştı.

Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım'dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

GECİKME ZAMMI HESAPLANACAK
Süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

9 Kasım'dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve bu tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış taksit tutarları takip edilecek.

Süperhaber

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