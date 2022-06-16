Özgökçe’den uçak seferleri açıklaması

İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, son yıllarda gündemden düşmeyen Van’ın uçak seferleri ve bilet pahalılığı konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Özgökçe “Van’ımıza hak ettiği gibi muamele yapılması için gayret ve çaba gösteriyoruz. Van’da hâlihazırda bulunan 8 milletvekili ne yapıyor?” diyerek Van milletvekillerini eleştirdi.

GENEL 16.06.2022, 16:50
Özgökçe’den uçak seferleri açıklaması

Van’da günlük uçak seferleri 10’un altına düşürüldü. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar bilet bulmakta zorluk çekerken, bilet fiyatları ise astronomik düzeye çıktı. Vanlılar, bu sorunlarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda dile getirdiler. İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, bu duruma sessiz kalmayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Özgökçe “Van’ımıza hak ettiği gibi muamele yapılması için gayret ve çaba gösteriyoruz. Ancak günden güne azalan uçak seferleri ve artan bilet fiyatları için bir çözüm üretilmemektedir. Keşke Van’ın tek sorunu uçak seferleri olsaydı. Ama şu an hemşehrilerimizin gündeminde olan ve en çok sorun yaratan bu uçak seferleri konusudur. Bu duruma bir an önce çözüm bulunmalı, vatandaşlarımız daha fazla mağdur edilmemelidir. Van’dan İstanbul’a gitmek isteyen bir vatandaş önce yakınlardaki bir şehre otobüsle gidip oradan da İstanbul’a geçiyor. Bu durum bizim Van’ımıza yakışmıyor” dedi.

“8 MİLLETVEKİLİ NE YAPIYOR?”

Vatandaşların bir sorunu gündeme getirmedikçe Van milletvekillerinin kentin var olan sorunların farkında olmadığını belirten Başkan Özgökçe,  “Van’ın hali hazırda 8 milletvekili var. Vanlılar bir sorunu gündeme getirmedikçe bu 8 milletvekili sorunların farkına bile varamayacaklar. Çünkü onlar kendilerini halktan birisi olarak görmüyorlar. Deyim yerindeyse onların tuzları kuru. Bu sorunla ilgili mecliste en son verilen soru önergesi bakan tarafından geçiştirildi. Buradan da anlayacağımız gibi bunların Van gibi bir dertleri yok. Nüfusu 1 milyon 200 bin olan kentin, Van’dan Ankara’ya günde sadece bir  uçak seferi bulunmaktadır

 Diğer illerle kıyasladığımızda Van’ın nüfusu bu kadar fazla olmasına rağmen 1 uçak seferi olurken diğer illerde çok daha fazla sefer bulunmaktadır. Van’ın bu kadar da ihmal edilmesine göz yummamalıyız” ifadelerini kullandı.

“VAN SAHİPSİZ BIRAKILDI”

Van’ın her konuda sahipsiz bırakıldığını söyleyen Başkan Özgökçe, “Milletvekilleri artık halkın içine inmelidir. Uzaktan izleyerek bu duruma çözüm getirilemez. Onlar halkın meclisteki sesi konumundadırlar. Milletvekilleri VİP uçuşları kullanmak yerine halkın içine inerek onlarla beraber seyahat etmelidir. Halkı anlayarak çözüm önerisinde bulunmalıdırlar. Van’a ve Van halkına sahip çıkılmalıdır. Sosyal medya hesaplarında da gündem olan bu soruna artık bir çözüm üretilmelidir. Nereye kadar devam edecek bu vatandaşları ve sorunları görmezden gelişleriniz” diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi

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