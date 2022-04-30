Oteller, Ramazan Bayramında tam kapasite dolu

Ramazan Bayramı tatillerini Van’da geçirmek için günler öncesinden rezervasyon yapan İranlı turistler, bayramın ilk günü ile birlikte Van7a giriş yapmaya başlayacak.

Bayram tatillerini Van’da geçirmek için gelecek olan İranlı turistler toplam 4 ila 5 gün kaldıktan sonra tekrar ülkelerine geri dönecekler. Ancak bayram öncesi gelen İranlı turistler de kentte hareketliliğe sebep oluyor. Otellerde bayram günü ile birlikte başlayacak olan tam kapasiteye yakın yoğunluk, bugünler de gelen İranlı turistler nedeniyle de yükselişte.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel: “Bayram rezervasyonları tamamen verildi. Oteller bayramda dolu olacak. Bu yoğunluğun çoğunluğunu İranlı turistler oluşturacak. İranlı misafirlerimiz tatillerini yapmak için Van’a gelecekler”dedi.

"ESNAFIMIZ İÇİN İKİNCİ BİR BAYRAM..."

Bayramda rezervasyonların dolu olduğunu belirten VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel; "Ramazan ayının ilk 15 günü İranlılar az geldi ama 2’inci 15’inde yine çok sayıda İranlı misafiri ağırlamaya başladık. Bu sene kış sezonunda Iraklı turistler hiç gelmedi diyebiliriz ama yaz sezonunda onlar da çok sayıda gelecekler diye düşünüyorum.

Bayram rezervasyonları tamamen verildi. Oteller bayramda dolu olacak, çoğunluğunu İranlı turistler oluşturacak. Eskiden İranlı turistler başka şehirlere de giderdi, başka ülkelere de giderdi ama en son aldığımız duyuma göre THY biletlere yüzde 50-75 arası bir zam yapmayı düşünüyor, bu da bizim için olumlu bir şey. Çünkü turist geldiği zaman Van’da kalacak, İran’dan direkt seferlerle başka şehirlere gitmemiş olacak.

Hem Van otellerinin konaklama anlamında uygun fiyata hizmet sunması hem de ulaşımın ucuz olması nedeniyle burayı daha çok tercih edecekler. Ramazan Bayramı tatillerini Van’da geçirmek için gelecek olan İranlı turistler Pazartesi günü giriş yapmaya başlayacaklar, Perşembe ve Cuma günü de çıkış yapacaklar. Bayram öncesi de zaten çok sayıda İranlı misafirimiz geliyor, bir kaç gün kalıp gidiyor. Bu sürecin esnafımıza ikinci bir bayram yaşatmasını temenni ediyorum.”diye konuştu.

Prestijhaber