Osman Öcalan, felç geçirdi
Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği ve hareket kabiliyetini tümden yitirdiği belirtildi.
Ajans Bizim'de yer alan habere göre, Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK’nın yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimler öncesinde Osman Öcalan ile yapılan bir röportajın TRT Kürdi'de yer alması tartışmalara neden olmuştu. Halktv
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