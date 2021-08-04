Orgeneral Ümit Dündar kimdir? neden görevden alındı?
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar görev süresini ve yaş haddini doldurduğu için Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli edildi. 2021 YAŞ kararları sonrasında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Peki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Emekliye sevk edilen Orgeneral Ümit Dündar nereli? Orgeneral Ümit Dündar kaç yaşında?
YAŞ kararları 2021 kara kuvvetleri komutanlığı terfi listesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki Orgeneral Ümit Dündar kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Orgeneral Ümit Dündar kimdir?
Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun olmuştur. 1976-1983 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerini yapmıştır. 1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.
2005 yılında tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2005-2007 yıllarında Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı, 2007-2009 yıllarında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini icra etmiştir. 2009 yılında korgeneralliğe terfi etmiş ve 2009-2010 yıllarında 5'inci Kolordu Komutanlığı, 2010-2013 yıllarında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmıştır.
Orgeneral Ümit Dündar, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.
2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Ümit Dündar, 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır. Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Orgeneral Ümit Dündar, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında emekliye sevk edilen Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.
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