Önyargılarla başladığı işte Türkiye birincisi oldu

Van'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurcan Arap, önyargılarla başladığı işte Türkiye birincisi oldu.

GENEL 11.02.2022, 10:03
Önyargılarla başladığı işte Türkiye birincisi oldu

Halı Haber tarafından düzenlenen ‘Yılın Enleri’ yarışmasında Vanlı kadın girişimci Gölkent Halı Yıkama Fabrikası sahibi Nurcan Arap, "En İyi Kadın Girişimci" ödülüne layık görüldü. Antalya’daki bir otelde düzenlenen gecede Vanlı girişimci Nurcan Arap, yüzde 35.84’lük oranla Türkiye’nin farklı illerinden katılan 15 kadın girişimci arasından birinci seçildi.

En iyi kadın girişimci ödülünü aldıktan sonra Van’da işinin başına dönen Arap, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır halı yıkama sektöründe olduğunu anımsatarak, bu başarının kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Daha önce insan hakları alanında çok fazla faaliyet gösterdiğini belirten Arap, “Bu ödülü bana layık gören, beni destekleyen halı yıkama sektöründeki iş insanlarına, hemcinslerime ve Türkiye genelindeki tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödül beni çok heyecanlandırdı. Beklemediğim bir ödüldü” dedi.

12 kategoride düzenlenen yarışmada en iyi kadın girişimci ödülünü almanın kendisini onure ettiğini vurgulayan Arap, “Türkiye’nin farklı yerlerinden 12 kadın yarışmacı olarak bulunuyorduk. İlk üçe Van’ı temsilen yer aldım. Aramızda 25 yıllık, 12 yıllık firma sahipleri vardı. Ama çok meraklı, sorgulayan, araştırmacı bir yapım olduğundan dolayı Türkiye genelindeki halı sektöründe neler yapıldığını araştırıyordum. Sürekli iletişim halinde olan biriydim. Beni tanımalarının ve bu ödülü almamın nedeni bu oldu” ifadelerini kullandı.

"Yeri geldiğinde çocuklarımızı bile göremiyoruz"
Halı yıkama sektörünün özellikle kadınlar için zor bir sektör olduğunu da sözlerine ekleyen Arap, “İlk zamanda keşke başka bir dala girseydim, başka bir faaliyet gösterseydim dediğim çok anlar oldu. Çünkü fiziki olarak çok fazla güç sarf etmeniz gereken bir alan. Kış mevsiminde biraz olsun dinlenme fırsatı oluyor ama yaz mevsiminde hiçbir şekilde dinlenme fırsatı bulamıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. Yeri geldiğinde çocuklarımızı bile göremiyoruz. Evimizden feragat ediyoruz” diye konuştu.

"Pandemi döneminde hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu"
Halı yıkama sektörünün çok önemli bir faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Arap, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pandemi sürecinde en çok önemsenen ve nasıl bir hizmet verildiği anlaşılan bir sektör oldu. Pandemi sürecinde maalesef zor şartlarda çalıştığımız için hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Çünkü hiç kimsenin giremediği yerlere bizler girmek zorunda kaldık. Evlerde dezenfektan yapılıyordu, pandemi süreçlerini geçirdikten sonra biz o evlere giriyorduk. O halıları, koltukları biz temizliyorduk. Bu anlamda topluma çok önemli hizmet veren bir sektörüz.”

Açıklamalarında girişimci kadın ve erkeklere seslenen Arap, “İlk önce kendinize, ondan sonra sektörünüze saygınız olacak. Ben sadece erkek veya kadın demiyorum. Mesleğimize sahip çıkalım, mesleğimize saygı duyalım ve birlik olalım. Bu anlamda vatandaşlara da çağrımız, kayıt dışı olan firmalarla değil, vergi mükellefi olan, oda kaydı bulunan firmaları tercih edin. Biz topluma çok önemli bir hizmet veriyoruz ve toplumunda bu anlamda bize destek çıkması gerekiyor” dedi.

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Halı Yıkamacılar Odası Başkanı Çetin Karaduman, yönetim kurulu üyeleri Seyfettin Konca ve Salih Eşme ile birlikte Türkiye’nin en iyi kadın girişimcisi seçilen Nurcan Arap’ı iş yerinde ziyaret ederek kendisini kutladılar. Elde edilen bu başarının Van’daki diğer tüm girişimcilere örnek olması dileklerinde bulunan Başkan Karaduman, kadın girişimci Nurcan Arap’a başarılarının devamını diledi.

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