Okullarda yarıyıl tatili yarın başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, yarın çalacak zille yarıyıl tatiline girecek.

GENEL 19.01.2023, 17:00
Okullarda yarıyıl tatili yarın başlıyor

-2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi, yarın çalacak zil ile sona erecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak. Bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapacak öğrenciler, hafta sonları dahil 16 günlük tatili daha faydalı geçirmek adına Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ücretsiz kurslardan da faydalanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran'da sona erecek.

Van Bölge Gazetes

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