Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı, yaşlı ve engelli yardımı, vefat yardımı gibi pek çok ödeme sağlıyor. Bu ödemeler düzenli veya düzensiz olabiliyor. Yardımlardan biri de, işe yönlendirme yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

ÖDEMELER ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

'İşe Yönlendirme Yardımı' İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısına hitap ediyor.

Ödemeler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor: 18 yaşından büyük olmak gerekiyor! 30 gün içinde başvuru yapılmalı

İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen kişiler, bildirim tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde bu yardımdan yararlanabiliyor.

Ödemeler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor: 18 yaşından büyük olmak gerekiyor! 30 gün içinde başvuru yapılmalı

Başvuru için evrak olarak TC Kimlik Kartı isteniyor.

Ödemeler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor: 18 yaşından büyük olmak gerekiyor! 30 gün içinde başvuru yapılmalı

Yardım tutarı hakkında Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir."

Ödemeler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor: 18 yaşından büyük olmak gerekiyor! 30 gün içinde başvuru yapılmalı

Ödeme aralığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirleniyor.

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