O tarihe kadar otobüs terminali’ne girişler kapatıldı!
Büyükşehir Belediyemizce, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan yenileme çalışmaları neticesinde vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla 16.08.2021’tarihinden itibaren terminalimizin kampüsü özel araç girişlerine kapatılmıştır. Terminal kampüsüne sadece yolcu otobüslerinin giriş-çıkışına izin verilecektir.
GENEL 17.08.2021, 14:27
a.k 23 saat önce
vayyyy vayyyy sankı çok güzel bir şey yaptılar cumhuriyet cad daha benzeri arac kaldırıma park yapıyor engeli yolu kapatıyor mudahale yok otogara arç yasaklandı vay vya vay ne garip
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Hasan 8 saat önce
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