O işlemler de e-Devlet üzerinden yapılacak: Son tarih 28 Şubat...
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerin ürün güncelleme taleplerini, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti. Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat’tan itibaren ilk kez e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
SON TARİH 28 ŞUBAT
Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları, 28 Şubat tarihinde sona erecek.
ÇKS’nin e-Devlet kapısına entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci, 1 Ekim 2022 itibarıyla hayata geçmişti. Ürün güncelleme işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama, bu sürecin ikinci fazını oluşturuyor.
Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılan bu adım sayesinde, tüm üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedefleniyor.
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