Nureddin Nebati ve Mustafa Varank TOGG'u test etti ilk sözleri bu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Varank, sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" derken Nebati de "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti." ifadelerini kullandı

GENEL 06.04.2022, 11:21
Nureddin Nebati ve Mustafa Varank TOGG'u test etti ilk sözleri bu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti. Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı aktarıldı. İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Harika çok çok iyi benim testimi geçti: Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." oldu.

Uçtuk gerçekten: Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak." diye konuştu. 

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşen endüstriye cevap: Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü belirten Varank, "Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg ile Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici." diye konuştu. Varank'a eşlik eden öğrencilerden Sena Bahadıroğlu da "Arabayı çok güzel buldum, çok keyifliydi." dedi. Ferit Yiğit Balaban da "Bakanımız arabayı çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba bakanımıza bile dayanabildi ise…" ifadesini kullandı.

Vekillerden beğeni topladı: Deneme sürüşünde bakanlara eşlik eden AK Parti Bursa Milletvekili Özen, "Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, "Togg'un bu teknoloji harikasının içinde olmak muazzam bir şey. Sayın Bakanımızın da Gürcan Bey'in de mihmandarlık yapması ayrı bir güzellik." dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç de "Türkiye'de, Bursa'da üretilen Togg dünya yollarında inşallah." diye konuştu.

Öğrencilere sürpriz: Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

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