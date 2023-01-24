Nureddin Nebati borç yapılandırmasının detaylarını açıkladı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının detaylarını açıkladı.

Paylaşılan müjdeyle birlikte vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemelere düzenleme getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi borçları ile ilgili "Yapacağımız düzenlemeyle, tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Nebati detayları paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bugün "İş Dünyası ile Buluşma Programı"na katılmak üzere bulunduğu İzmir'den kamu borçlarının yapılandırmasına ilişkin detayları aktardı.

Bakan Nebati, kamu alacaklarına yapılandırma ile ilgili olarak şöyle dedi:

İnşallah en kısa sürede meclisimiz, bu konuda gündemi, önerdiğimiz taleplerin yasalaşmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.

Nureddin Nebati'nin paylaştığı detaylar şu şekilde:

1 Aralık 2022'den önceki borçları kapsıyor

Yapılandırılacak borçlar 31 Aralık 2022'den önceki borçları kapsayacak.

Vergi ödemeleri ve sigorta prim borçları 48 ay taksitle ödenebilecek

Bakan Nebati taksitleri uzun tuttuklarını dile getirdi. Buna göre, SSK, Bağ-Kur primleri ve vergi borçlarının öncelikli olarak yapılandırılacağı pakette vade 48 eşit taksite bölünerek 4 yıla yayılacak ve bu vadeden önce yapılacak ödemeler için indirime gidilecek.

Peşin ödemede faizin yüzde 90'ı siliniyor

Bakan Nebati bu konuda şöyle konuştu:

Devlete borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

2 bin lirayı aşmayan borçlardan vazgeçiliyor

1 defaya mahsus olmak üzere de 2 bin lirayı aşmayan kamu borçlarının cezasından vazgeçilecek.

Takipler duruyor

Yapılandırma kapsamında icra takipleri de durdurulacak.

Yapılandırmanın kapsamı geniş

Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılacak.

Davalar son bulacak

Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getirileceğini belirten Bakan Nebati şöyle konuştu:

Matrah prim ödemelerine yüzde 10 istisna getirilecek

Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemelere de yer veriyoruz. İşletmelerimiz, 2018 ila 2021 yılları için, gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Bu konuda da şunu peşinen belirteyim; arttırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacaktır.

Paketle ilgili yeni açıklamalar ve müjdeler devam edecek.

İdari para cezası ise farklı bir indirim

Nureddin Nebati'nin yaptırımlarla ilgili verdiği bilgiler şöyle sürdü:

Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlıyoruz.

Genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz

Gelir Vergisi Kanununda yer alan genç girişimci istisnasının tutarını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyor ve her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.

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