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Numan Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş erken seçim iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir." diyen Kurtulmuş ayrıca AK Parti'nin oy oranında yükselen bir trend olduğunu ifade etti.

GENEL 31.12.2022, 14:00 31.12.2022, 14:01
Numan Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yeni Şafak gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"OYLARDA YÜKSELEN BİR TREND VAR"
AK Parti'nin oy oranıyla ilgili açıklamalar yapan Kurtulmuş, "Oylarda yükselen bir trend var. Bunun iki nedeni var. Birincisi sahada görülen başarılar. Tarımsal ürünlere verilen fiyatlar, TOKİ’nin kampanyası, TOGG’un açılışı, Yusufeli Barajı’nın açılışı gibi güven arttıran çalışmalarla yükseliş trendine girdik. Pandemi ve sonrasındaki ekonomik türbülanstan çıkışın sağlanması, dünyadan daha hızlı toparlanmamız büyük bir avantaj oldu. Bizi eleştirenler bile ‘Yaparsa yine Erdoğan, yine AK Parti yapar’ diye düşünmeye başladı. Karşı tarafın da (6’lı masa) dağınık görüntü sergilemesi, AK Parti’nin yükseliş trendine önemli katkı sağladı" dedi.

"SEÇİM TARİHİ HAZİRAN 2023"
2023 seçim takvimine ilişkin alınan bir karar olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” dedi.

"ADAY LİSTESİNİ BELİRLEMEDE ANAHTAR KELİME 'İTİBAR'"
AK Parti’nin 2023 seçimlerinde aday listesini belirlemede anahtar kelimenin “itibar” olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz seçimler öncesinde ‘Artık Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının arkasına gizlenerek siyaset yapma devri geride kalmıştır’ dedim. Erdoğan bir dünya lideridir. Her arkadaşımızın Tayyip Erdoğan’ın davasını anlayacak, ona güç verecek bir performansının olması lazım. Aday tespit sürecinde kilit kavramın ‘itibar’ sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın ‘Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır’ diyebileceği itibarlı yani ‘muteber’ isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız.”

Süperhaber

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