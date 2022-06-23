Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına zam açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili "Yüzde 40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.

GENEL 23.06.2022, 09:31
Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına zam açıklaması

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılması umulan zama dair bekleyişler sürüyor.

Bu durumda milyonların gözü yapılacak olan ara zama kitlenmiş durumda.

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.

"Yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor"
Emeklilerin ve çalışanların alım güçlerini yukarıya çekeceklerini belirten Kurtulmuş, "İlgili kurumlarımız tüm mesailerini veriyorlar. Vatandaşlarımız da hayat pahalılığına maruz kalıyor. Vatandaşımızın gelir seviyesinin artırılması için çalışılıyor. Önümüzde güncel konulardan biri de Temmuz ayıyla birlikte emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım güçlerini daha yukarı çıkmak için yüzde 40'lara yakın bir dokunuş burada gerçekleştirilecek." dedi.

"Temmuz'da yapılması beklenen zam asgari ücretlilere değil"
Kurtulmuş'un memur ve emeklilere yapılacak zam oranına dair açıklamaları asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 40 civarında bir zam yapılacağı olarak algılanınca, Kurtulmuş, "Bunu düzeltmek lazım.

Memur ve emekli çalışanlarına dair yaklaşık yüzde 40 civarında biraz aşağı olur biraz yukarı olur, bir iyileştirme yapılabilir Temmuz'da. Asgari ücretliyle ilgili olarak ise bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir ve sonunda o uygulanır.  O konuda aman yurttaşlarımız kesin bir beklenti içerisine girmesin. Konuyu yanlış anlayan arkadaşlarımızın düzeltmesini istirham ederim. Yanlış bir algı oluşturmak istemeyiz." diyerek konuya açıklık getirdi.

"Ciddi bir enflasyon söz konusu"
Enflasyon hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "İlk olarak döviz piyasalarında olağanüstü hareketliliğin belli bir seyre girmesini sağlayabilmek. Bu anlamda aşırı sert oynamaların kaybolmakta olduğunu görüyoruz. Ciddi bir enflasyon söz konusu. İkinci alan da enflasyonun bir şekilde dizginlenebilmesinin temin edilmesi." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber

Yorumlar (1)
burak van 3 saat önce
emekliye yüzde 40 yetmez artış 1.500 olsa be yazar sizin kendinize yaptığınız zam şahane
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