Numan Kurtulmuş'tan elektrik faturası yorumu: Farkındayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş son dönemde yüksek gelen elektrik faturalarıyla ilgili, "Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu" ifadesini kullandı.

GENEL 07.02.2022, 15:13
Numan Kurtulmuş'tan elektrik faturası yorumu: Farkındayız

Son dönemde faturalara gelen zamlar vatandaşların tepkisini çekti.

Özellikle elektrik faturalarında yaşanan artış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarife miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir." demişti.

Konuyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Dünya gazetesinden Maruf Buzcugil ve Canan Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, faturalarla ilgili konuştu.

"AĞIR BİR FATURA OLDU, BUNUN FARKINDAYIZ"
Kurtulmuş, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun Hazine'ye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu zam maalesef 1 Ocak itibarıyla vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu." dedi.

"ENFLASYON BİRKAÇ AY İÇİNDE GERİYE DOĞRU GİDECEK"
Enflasyonla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Kurtulmuş, "İnşallah birkaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek, vatandaşın alım gücü daha iyi bir noktaya gelecek. Bazı mallarda KDV'nin düşürülmesi konusunda çalışma var. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz, önümüzde bir seçim var. Siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz.

Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır. Vatandaşımızın siyasi değerlendirmeleri içinde ekonomiyi çok öncelediğini biliyoruz doğal olarak, haklı olarak böyledir biz daha çok oy versinler diye değil vatandaşın ihtiyacı olan belli bir hayat seviyesini tutturabilmesi ya da onun altına düşmemesi için ne lazımsa, eldeki imkan neyse bunları kullanarak devam ediyoruz." diye konuştu.

ensonhaber

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