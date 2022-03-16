Nevruz yaklaştı, İranlı Turistler Van’a akın ediyor! En az 50 bin kişi!

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak kentte gelmeye başladı.

GENEL 16.03.2022, 20:04
Nevruz yaklaştı, İranlı Turistler Van’a akın ediyor! En az 50 bin kişi!

İran'da nevruz tatilinin başlamasıyla Van'a akın eden turistler, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle kent ekonomisini canlandırıyor. Turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafın da desteğiyle her yıl 15-29 Mart tarihlerinde "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" düzenleniyor.

Kentte kaldıkları süre içinde festival kapsamında başlatılan indirim kampanyalarından yararlanarak alışveriş yapan, akşamları da eğlence mekanlarını dolduran İranlılar, konaklama, eğlence, konfeksiyon ve ulaşım sektörlerinde hareketliliği artırıyor. İranlıların iyi zaman geçirmesi ve kentten memnun ayrılması için hazırlıklarını tamamlayan Van esnafı da vitrinlerine Farsça yazılar yazıp çaldıkları müziklerle turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

"En az 50 bin kişiyi bekliyoruz"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, salgın nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen alışveriş festivalinin bu yıl coşkuyla başladığını söyledi. İranlı turistlerin gelişiyle ekonomik ve sosyal anlamda hareketliliğin oluştuğunu anlatan Bilmez, "Kentte müthiş bir heyecan var. Tüm esnafımız, oda ve STK'larımız hazırlıklarını yaptı. Bu sene hem Tahran-Van uçak seferleri olacak hem de sınır kapısından daha çok kişinin gelmesi için gerekli görüşmelerimizi yaptık. Sınır kapısında çalışma süreleri uzatıldı. Geçen hafta günde 2 bin kişi giriş yapıyordu. Bu haftadan itibaren günlük ortalama 5 bin civarında misafir bekliyoruz." diye konuştu.

Vanlıların gözünün bu dönemki turist akışında olduğunu belirten Bilmez, şöyle devam etti: "Pandemi döneminde esnafımız bir daralma yaşadı. Bu süreçte iyi bir umut ve beklenti içinde. Bu festivalin ve nevruz döneminin bölgemizin hem sosyal hareketliliğine hem de ekonomisine önemli katkı sunmasını ümit ediyoruz. Amacımız misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Konaklama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelen misafirlerimiz kendilerini yabancı hissetmiyor. Vanlılar gerektiğinde İranlı turistlerimizi evlerinde ağırlamaya hazır. Geçmiş yıllarda birkaç kez evlerinde misafir ettiler. Nevruz Bayramı tatili süresince en az 50 bin kişiyi bekliyoruz. Van sokaklarında şimdiden ciddi oranda İranlıları görmeye başladık."

"Turistler ortalama 3 bin dolar harcama yapıyor"

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da İranlıların gelişiyle çarşı pazarda hareketliliğin başladığını, ekonomik anlamda da iyi bir beklenti içinde olduklarını ifade etti. Turistlerin kentte en çok alışveriş yaptığını belirten Çeliktaş, "Boş valizlerle gelip dolu valizlerle ayrılıyorlar. 14 günlük süre zarfında bir turist bin ile 3 bin dolar arasında harcama yapıyor. Bavul ticareti yapıyorlar. Genellikle kıyafet, kozmetik ürünleri ve takı alıyorlar. Konaklama, tekstil, kafe, restoran, ulaşım, eğlence sektörü ile kuaför ve güzellik merkezleri bu yoğunluktan yararlanıyor. Bu dönemde istihdam da artıyor, bundan dolayı tüm Van halkı kazanıyor." şeklinde konuştu.

"Bütün otellerimizin dolacağını bekliyoruz"

Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel ise "İlimizde turizmin en büyük kaynağını İranlılar oluşturuyor. Bu yıl Nevruz Bayramı'yla turist akını olmasını bekliyoruz. Bütün otellerimizin dolacağını tahmin ediyoruz. Şimdiden gelmeye başladılar. Beklentimiz çok fazla." dedi.

"Burada alışveriş yapıyoruz, eğleniyoruz"

İranlı tur acentesi müdürü Vahid Rustemi de"Biz İranlılar her yıl tatil için Van'ı tercih ediyoruz. Hem kültürümüz birbirine benziyor hem de mesafe olarak burası çok yakın. Burada alışveriş yapıyoruz, eğleniyoruz. Kardeş ülke olarak burada iyi zaman geçiriyoruz. Nevruz kapsamında 14 gün boyunca buradayız. Türkiye'nin bize değer vermesi bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı. Her yıl ailesiyle Van'a geldiğini anlatan İranlı Tuğba Ferzane, "Van'a beşinci gelişimiz. Bu yıl da alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldik. Van'ı çok seviyoruz. Her yıl geliriz." dedi.

İHA

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